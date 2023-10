Francisco Conceição, jogador do FC Porto, na flash interview à Sport Tv, após a vitória em casa do Vizela, por 2-0, na nona jornada da Liga:

«[Primeiro jogo a titular] Estamos todos muito felizes porque é uma vitória num campo extremamente difícil. Entrámos muito bem, a fazer o que o mister pediu, que era entrar forte para tentar marcar golo o mais cedo possível. Estive bem, como toda a equipa, fizemos um excelente trabalho desde o início. A vitória é do trabalho e da entreajuda de todos.

[Rotinas com Jorge Sánchez do Ajax] Já nos conhecemos da época passada, conheço bem as qualidades dele como ele conhece as minhas. Por isso, facilitou, mas o trabalho que se viu neste jogo é o reflexo do que fazemos no treino.»