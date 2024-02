Francisco Conceição, avançado do FC Porto, na flash interview da Sport TV, após o triunfo dos dragões no reduto do Santa Clara (1-2), a contar para os «quartos» da Taça de Portugal.

«Sabíamos que seria um jogo difícil. Entramos mal na partida, num lance em que sabíamos que o Santa Clara é forte. Mas, devo realçar o caráter da equipa, num resultado justo, que peca por escasso. Ao intervalo, o treinador pediu para reagirmos, porque não havia volta a dar. Pediu para entrarmos fortes e saímos com uma vitória justa.»

[Sobre a entrada de Namaso ao intervalo]: «Ajudou porque sabíamos que seria um jogo com muitos duelos e ele é forte nestes duelos. Agora é focar no jogo de domingo [frente ao Benfica, para a Liga].»

[Momento da equipa]: «Viemos de uma vitória muito bem conseguida contra o Arsenal, mas no jogo contra o Gil Vicente não fomos capazes de concretizar as oportunidades. Se tivéssemos marcado mais golos estaríamos a falar de um bom momento. Mas estamos muito confiantes para ganhar ao Benfica no domingo.»