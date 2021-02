Francisco Conceição estreou-se neste sábado na equipa principal do FC Porto, tendo sido lançado pelo pai, Sérgio Conceição, no empate dos dragões com o Boavista.

Pai e filho viveram um momento de grande emoção depois de Francisco ter construído um golo que daria a vitória ao FC Porto – já depois de ter conquistado um penálti -, mas o lance viria a ser anulado pelo árbitro.

Neste domingo, o jovem, de 18 anos, partilhou nas redes sociais um texto a falar sobre o sonho cumprido e a deixar uma garantia: o percurso está apenas a começar.

«É difícil descrever um momento tão especial para mim, o cumprir de um sonho...A minha estreia pela equipa principal do FC Porto! Agradeço a todos os que contribuíram para este momento, mas principalmente a todos os meus colegas de equipa que me têm ajudado todos os dias. É uma mistura de sentimentos, porque não conseguimos a vitória pela qual tanto lutámos, mas há momentos que ninguém pode apagar e este ficou marcado na minha vida. Vamos continuar a lutar por este símbolo até ao fim! É só o começo, JUNTOS!», escreveu o jogador no Instagram.