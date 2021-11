Sérgio Conceição dá-lhe ordens desde o banco de suplentes, mas Francisco reconhece que gostava de partilhar o relvado com o pai.

A revelação foi feita pelo extremo do FC Porto, quando questionado sobre a lenda dos dragões com quem jogaria, na rubrica do clube 'Pensa rápido'.

«Sérgio Conceição. Eu jogava na direita e ele na esquerda», brincou o jovem dos dragões, já depois de dizer que o pai era o jogador favorito na infância e recordar os tempos da «fase final da carreira», quando este jogava no PAOK.

Francisco Conceição elegeu ainda a estreia, diante do Boavista, como a melhor memória da carreira, até ao momento.

