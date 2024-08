Após a vitória na receção ao Rio Ave (2-0), Vítor Bruno assumiu que a saída de Francisco Conceição para a Juventus está encaminhada.

«Não tenho confirmação oficial da parte do clube que saiu ou se vai ficar, da mesma forma que não tenho confirmação se o Toni [Martínez] vai sair ou ficar. Sei que são dossiers que estão encaminhados nesse sentido, mas, enquanto não for oficial, não vou poder falar», disse o treinador do FC Porto em conferência de imprensa.

Refira-se que, tal como o Maisfutebol noticiou, o internacional português vai ser emprestado ao clube italiano sem opção de compra, mas com uma taxa de sete milhões de euros, mais três milhões em objetivos.