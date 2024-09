O lateral-esquerdo Francisco Moura e o central Tiago Djaló, os dois últimos reforços do FC Porto no mercado de transferências de verão, foram as duas novidades no treino desta terça-feira, no Olival.

Depois do treino de segunda-feira já ter contado com o também reforço Nehuén Pérez, os azuis e brancos prosseguiram a preparação para o jogo com o Farense, da 5.ª jornada da I Liga, com as duas mais recentes aquisições, já às ordens do treinador Vítor Bruno.

Diogo Costa (Portugal), Vasco Sousa e Rodrigo Mora (Portugal sub-21), Gonçalo Ribeiro e Gonçalo Sousa (Portugal sub-19), Samu Omorodion e Nico González (Espanha sub-21), Marko Grujic (Sérvia), Stephen Eustáquio (Canadá), Wendell (Brasil) e Deniz Gül (Suécia sub-21) continuam ausentes, devido aos compromissos internacionais pelas respetivas seleções.

Além destes 11 jogadores, Iván Marcano (trabalho de ginásio e tratamento) e Zaidu (treino condicionado) continuam no boletim clínico, segundo informou o FC Porto, esta terça-feira.



A equipa do FC Porto volta a treinar na quarta-feira, a partir das 10 horas, no Olival.

O FC Porto-Farense está agendado para as 15h30 de 15 de setembro, domingo.