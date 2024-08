O FC Porto já apresentou uma primeira proposta ao Famalicão para avançar com a contratação de Francisco Moura, segundo apurou o Maisfutebol. Ainda não há um acordo entre as duas partes, mas as negociações continuam.

A princípio, a oferta dos dragões de 5,5 milhões de euros pelos 50% do passe do lateral-esquerdo que pertencem ao emblema famalicense não são suficientes para o negócio andar. O preço pedido foi fixado em 7 milhões de euros.

Além da atual diferença de 1.5 milhões de euros, o Famalicão ainda deseja receber uma primeira tranche imediata de 3 milhões de euros, o que, este momento, é um obstáculo para a SAD portista.

Apesar das dificuldades para fechar o reforço para ala esquerda, o FC Porto segue determinado a fechar Francisco Moura, que, recorde-se, tem os outros 50% do passe vinculados ao SC Braga.