O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, disse no início desta semana que a história da nova época tem de «começar na dor» do que foi vivido em 2024/25. Ora, tendo isso como base, esta quinta-feira, o lateral-esquerdo Francisco Moura apontou o foco à nova época, apesar de lamentar o que aconteceu na anterior.

«Neste momento é óbvio que ficamos tristes pelo que foi feito, mas não podemos olhar para trás, temos de olhar para a frente, para o que podemos fazer e focados nesta época, é o que interessa agora», disse Moura, em declarações aos jornalistas, no Olival, antes dos 15 minutos de treino aberto à comunicação social.

«Estamos felizes por estar de volta, têm sido dia exigentes e estamos a trabalhar no máximo», afirmou, ainda.

Francisco Moura parte para a segunda época no FC Porto, depois de, em 2024/25, temporada que começou no Famalicão (quatro jogos e uma assistência), ter feito 42 jogos, quatro golos e 11 assistências.

Em 2024/25, Farioli perdeu o título de forma dramática nas últimas jornadas ao serviço do Ajax, nos Países Baixos. Já o FC Porto, que teve Vítor Bruno e, depois, Martín Anselmi ao comando, venceu a Supertaça com Vítor Bruno, mas ficou no terceiro lugar da Liga, não foi além da quarta eliminatória da Taça de Portugal e ficou nas meias-finais da Taça da Liga.