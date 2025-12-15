FC Porto
Há 1h e 20min
Francisco Moura: «Dominámos o jogo e o golo foi importante»
Lateral-esquerdo fez o segundo de três golos do FC Porto, marcando logo depois do empate do Estrela
Lateral-esquerdo fez o segundo de três golos do FC Porto, marcando logo depois do empate do Estrela
Declarações do jogador do FC Porto, Francisco Moura, à SportTV, após a vitória por 3-1 ante o Estrela, em jogo da 14.ª jornada da Liga:
Jogo:
«Acho que sentimos que dominámos o jogo, estávamos bem na partida, mas a não conseguir concretizar as oportunidades. Infelizmente, sofremos golo nas poucas oportunidades que eles tiveram, tivemos de ir atrás e o golo foi importante.»
Se o golo do Estrela foi um alerta:
«Sim, porque são sempre jogos difíceis, não sabemos o desfecho, conseguimos dar a volta, marcar outro golo e estamos felizes com a vitória.»
Desgaste por desacelerar um pouco no jogo:
«Não sinto isso, toda a equipa é muito importante, o treinador vai variando a equipa e os jogadores e estamos todos prontos para dar o melhor.»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS