Declarações do jogador do FC Porto, Francisco Moura, à SportTV, após a vitória por 3-1 ante o Estrela, em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Jogo:

«Acho que sentimos que dominámos o jogo, estávamos bem na partida, mas a não conseguir concretizar as oportunidades. Infelizmente, sofremos golo nas poucas oportunidades que eles tiveram, tivemos de ir atrás e o golo foi importante.»

Se o golo do Estrela foi um alerta:

«Sim, porque são sempre jogos difíceis, não sabemos o desfecho, conseguimos dar a volta, marcar outro golo e estamos felizes com a vitória.»

Desgaste por desacelerar um pouco no jogo:

«Não sinto isso, toda a equipa é muito importante, o treinador vai variando a equipa e os jogadores e estamos todos prontos para dar o melhor.»