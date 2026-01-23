O médio dinamarquês Victor Froholdt sofreu um traumatismo no pé direito no jogo ante o Viktoria Plzen, na quinta-feira, tendo realizado tratamento no treino desta sexta-feira, no Olival.

Depois de um atraso na viagem de regresso a Portugal, motivado pela avaria no avião, a equipa treinada por Francesco Farioli trabalhou já no seu centro de treinos, menos de 24 horas após o empate a um golo no duelo da sétima jornada da fase de liga da Liga Europa.

No boletim clínico constam ainda Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio) e Luuk de Jong (tratamento).

O FC Porto folga no sábado e volta a treinar no domingo, dia em que Farioli faz a antevisão ao jogo com o Gil Vicente, a partir das 13h10. Os dragões recebem os gilistas no duelo da 19.ª jornada da Liga portuguesa, marcado para asa 20h15 de segunda-feira.