Froholdt elogia Farioli: «Também tem sido bom tirar-me de alguns jogos»
Jogador dinamarquês fala sobre bom momento que atravessa no FC Porto
Jogador dinamarquês fala sobre bom momento que atravessa no FC Porto
Victor Froholdt, médio do FC Porto, falou, esta terça-feira, à imprensa dinamarquesa e comentou o bom momento que vive nos dragões, com elogios ao treinador Francesco Farioli. O jovem médio ainda projetou os próximos compromissos Dinamarca.
«Estou em boa forma e ele [Francesco Farioli] também tem sido bom em tirar-me de alguns jogos, para que assim eu não me esgote completamente», disse Froholdt, citado pela imprensa dinamarquesa.
«É ótimo que o meu desempenho em campo tenha sido bom nos últimos meses. Em dezembro/janeiro, foi um pouco difícil ser decisivo nos momentos que queria. Para mim, como jogador, é muito importante poder marcar golos e fazer assistências no último terço», acrescentou.
O médio do FC Porto vai entrar em campo pela seleção dinamarquesa já esta quinta-feira, dia 26, num jogo frente à Macedónia, em busca de um lugar no Munfial.
«Queremos mostrar aos adeptos, em Parken, na quinta-feira, que viemos com muita energia e confiança, porque ainda temos uma entrada no Mundial para garantir. Faremos de tudo para alcançar isso», disse o médio dos dragões.
Em caso de vitória, os dinamaqueses enfrentam o vencedor do jogo entre Chéquia e Irlanda, para decidir quem segue para o Campeonato do Mundo.