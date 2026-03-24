Victor Froholdt, médio do FC Porto, falou, esta terça-feira, à imprensa dinamarquesa e comentou o bom momento que vive nos dragões, com elogios ao treinador Francesco Farioli. O jovem médio ainda projetou os próximos compromissos Dinamarca.

«Estou em boa forma e ele [Francesco Farioli] também tem sido bom em tirar-me de alguns jogos, para que assim eu não me esgote completamente», disse Froholdt, citado pela imprensa dinamarquesa.

«É ótimo que o meu desempenho em campo tenha sido bom nos últimos meses. Em dezembro/janeiro, foi um pouco difícil ser decisivo nos momentos que queria. Para mim, como jogador, é muito importante poder marcar golos e fazer assistências no último terço», acrescentou.

O médio do FC Porto vai entrar em campo pela seleção dinamarquesa já esta quinta-feira, dia 26, num jogo frente à Macedónia, em busca de um lugar no Munfial.

«Queremos mostrar aos adeptos, em Parken, na quinta-feira, que viemos com muita energia e confiança, porque ainda temos uma entrada no Mundial para garantir. Faremos de tudo para alcançar isso», disse o médio dos dragões.

Em caso de vitória, os dinamaqueses enfrentam o vencedor do jogo entre Chéquia e Irlanda, para decidir quem segue para o Campeonato do Mundo.