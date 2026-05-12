Victor Froholdt foi eleito o Médio do Mês da Liga.

O prémio é referente a abril e corresponde a uma votação levada a cabo pelos principais treinadores da competição.

Neste período, o médio dinamarquês, de 20 anos, foi totalista nos quatro encontros realizados pelos azuis e brancos, tendo apontado um golo na vitória frente ao Estoril (3-1) e outro diante do Tondela (2-0), contribuindo de forma preponderante para um mês de invencibilidade dos dragões.

O camisola 8 dos campeões nacionais reuniu 28% das preferências dos treinadores, superando a concorrência de Pedro Lima (AVS) e Richard Ríos (SL Benfica), que registaram com 14,6% e 11,2% dos votos, respetivamente.

É o terceiro prémio individual para jogadores do FC Porto, depois de Diogo Costa ter sido eleito o melhor guarda-redes e Jan Bednarek o melhor defesa.