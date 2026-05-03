A notícia de que o FC Porto foi campeão nacional, quatro anos depois, chegou aos quatro cantos do mundo. Martin Anselmi, treinador argentino que orientou o FC Porto na temporada 2024/25, utilizou as redes sociais para felicitar a antiga equipa.

Através do Instagram, o técnico partilhou uma imagem de Jorge Costa segurando a taça de campeão, recordando o antigo dirigente e futebolista do FC Porto. Costa teve um papel importante na chegada de Anselmi ao clube.

Ao contrário do argentino, que agora está livre após ter saído do Botafogo, os antecessores Vítor Bruno e Sérgio Conceição não se manifestaram nas redes sociais.