O desfile dos campeões no Coreto marcou a apoteose da festa portista na madrugada deste domingo. A festa do FC Porto culminou ali, junto ao Estádio do Dragão, com breves declarações dos máximos responsáveis do clube.

Francesco Farioli, técnico obreiro do título, dirigiu-se aos adeptos em português pela primeira vez. «Como disse Jorge Costa, voltámos a ser uma equipa, uma grande equipa. Conseguimos juntos. Este título é nosso, viva o FC Porto. Boa noite», afirmou o italiano.

O capitão Diogo Costa também foi sucinto, mas deixou uma promessa. «Que saudades que tínhamos disto! Tal como disse o míster, queria agradecer-vos o apoio. Muito obrigado por acreditarem nos nossos jogadores, equipa e funcionários. Para o ano há mais!»

Veja os vídeos da festa abaixo e saiba AQUI tudo sobre a festa azul e branca: