Foi arquivado o processo disciplinar que tinha como alvo Samu Aghehowa, atleta do FC Porto, na sequência da exibição de uma camisola com uma homenagem ao falecido Jorge Costa.

O processo tinha sido instaurado pelo Conselho de Disciplina a Federação Portuguesa de Futebol a 14 de agosto e acaba agora arquivado, anunciou a entidade em comunicado. Já na altura da abertura do processo, o CD tinha dito que este iria ser alvo de «clarificação do critério quanto ao âmbito da norma sancionatória». Ou seja, abria caminho ao arquivamento.

A 11 de agosto, na receção do FC Porto ao V. Guimarães, que acabou com uma vitória por 3-0, Samu marcou um golo e mostrou uma camisola que dizia «descansa em paz Jorge Costa», com o mítico número dois.

Além disso, na altura, o FC Porto foi multado em 2550 euros por uma mensagem do speaker ainda durante o jogo, algo que não é permitido - gritou «Jorge Costa Allez» ao minuto 92.