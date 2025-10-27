FC Porto
Há 1h e 41min
Deniz Gül: «Muito feliz por marcar, fomos a melhor equipa»
Avançado cabeceou para efetuar o golo da vitória, aos 88 minutos
Deniz Gül reagiu à vitória do FC Porto sobre o Moreirense, em duelo da nona jornada da Liga portuguesa, em flash interview concedida ao V+ (2-1). Mostrou-se satisfeito por marcar o golo decisivo.
Análise ao jogo
«Foi um jogo difícil. Fomos os primeiros a ganhar aqui.»
Golo marcado
«Muito feliz por marcar aqui. Nós merecemos a vitória, fomos a melhor equipa.»
