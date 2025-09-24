Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, abordou em conferência de imprensa a estreia na Liga Europa diante do Salzburgo, em jogo previsto para esta quinta-feira. Além de projetar o jogo, falou também sobre o reencontro com um antigo treinador de guarda-redes do FC Porto e dos elogios de Alexander Schlager.

Reencontro com Pedro Pereira [treinador de guarda-redes do Salzburgo]

«Ainda não falei com ele. Será bom vê-lo. Aprendi com ele em muitos momentos. Tenho imensas memórias boas com ele. Vou levá-lo para sempre na vida.»

Guarda-redes opositor elogiou-o

«Eu tinha alguma noção de que essa inspiração ocorresse em jogadores mais novos, mas de uma pessoa com 29 anos... não esperava. Tal como disse ao Porto Canal, fico feliz. Irá merecer uma troca de camisola, porque é um momento muito bonito de ver.»

Responsabilidade fora de campo

«Isso faz sempre parte, sendo capitão ou não. Sendo capitão, há um peso extra para integrar os novos jogadores. Já me conhecem o suficiente para saber como sou.»

