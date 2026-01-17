Francesco Farioli anunciou recuperação de Francisco Moura e revelou titularidade de Alan Varela. O italiano falou aos jornalistas para efetuar a antevisão à deslocação a Guimarães, para o campeonato. FC Porto e V. Guimarães jogam pelas 20h30, para a 18.ª jornada da Liga.

Titularidade de Alan Varela

«Amanhã vai estar no onze, como tem estado quase sempre nesta parte da época. Esta capacidade de rodar a equipa é fulcral. Outro exemplo é o Martim [Fernandes]. No início da época teve jogos positivos, depois lesões, e agora está a trabalhar ao melhor nível. Mas ainda tem margem para melhorar. Para o Alan é o mesmo. Precisamos dele amanhã. Se fizer o que tem feito, já seria bom.»

Francisco Moura recuperado

«Tirando o Luuk [de Jong] e o Nehuén [Pérez], todos estão preparados para jogar amanhã.»