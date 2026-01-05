Em jeito de balanço após a primeira volta do campeonato, Francesco Farioli concedeu uma extensa entrevista à Sport TV em que atravessa vários temas do universo portista - a relação com o presidente, elogios a José Mourinho e Rui Borges, a chegada de Thiago Silva ou a evolução de Rodrigo Mora.

Após uma primeira parte da entrevista em que Farioli falou sobre a já profunda ligação pessoal ao FC Porto, o técnico diz que André Villas-Boas é «o dirigente que conheço que mais percebe de futebol», recordando o passado de treinador deste.

«Para ser sincero, ele é a pessoa com quem eu menos falei menos sobre táticas, porque antes da primeira reunião eu tinha preparado algumas coisas para lhe mostrar, mas ele já sabia tudo e limitámo-nos a falar sobre outro tipo de coisas. Só quando cheguei ao Porto é que precisei de abrir o computador para lhe mostrar algo», revela.

Farioli diz que, por vezes, já tem mensagens de AVB no telemóvel quando acorda às seis da manhã.

«A nossa comunicação é muito aberta, muito direta, há coisas que vemos de ângulos diferentes e isso enriquece muito as nossas conversas. É um presidente muito presente, vem ao Olival uma ou duas vezes por semana, está sempre connosco na véspera dos jogos e transmite-nos uma energia importante. Não poderia pedir um presidente melhor», garante.

«Num dos nossos primeiros encontros, o presidente disse que o Samu não devia defender ao primeiro poste nos cantos em que fazemos marcação à zona. Fui logo ver algumas imagens, segui o conselho e, como já devem ter reparado, o Samu agora nunca está lá. Quando chegas a um sítio novo, acreditas nas pessoas e no que elas te dizem e isso ajuda a acelerar o processo de adaptação», afirma ainda.

Sobre Thiago Silva, reforço surpresa do FC Porto neste mercado de janeiro, Farioli diz que o brasileiro vai «acrescentar experiência e qualidade» e ainda o encaixa no lote de «cinco melhores defesas da história do futebol».

«Acredito muito na gestão do jogo e na partilha de recursos físicos e mentais. Ninguém discute o palmarés do Thiago (Silva), ele não estaria aqui se os últimos jogos não tivessem um certo nível nem se a sua mentalidade não fosse a correta. Ele vem para cá ajudar e apoiar a equipa. Eu não lhe fiz uma única promessa, só lhe disse que tanto podia jogar sempre ou entrar a cinco minutos do fim. Ele disse que tem perfeita consciência disso e também tem a ambição de fechar um círculo, porque ele começou a carreira europeia no FC Porto B e ganhou a Liga dos Campeões pelo Chelsea no Estádio do Dragão», refere.

Por ocasião do embate para a Liga contra o Benfica, José Mourinho elogiou Francesco Farioli. O italiano acredita «que as palavras do José Mourinho são verdadeiras» e deixa elogios tanto a ele como a Rui Borges.

«São dois grandes treinadores. O Rui Borges é o atual campeão, o trabalho que tem feito no campeonato e na Liga dos Campeões é ótimo. O Mourinho é uma das principais referências para qualquer treinador de futebol. O número de títulos que ele ganhou, a forma como ele mudou o futebol, sua capacidade de reinventar o jogo, o método de treino e o impacto que ele teve na indústria... sempre foi e será um dos melhores treinadores do mundo», disse.

Farioli elogiou a evolução de Samu e de Victor Froholdt ao longo da temporada. Bem como de outro jogador muito badalado na cidade do Porto - Rodrigo Mora.

«Na última temporada o Rodrigo (Mora) foi o menino de ouro, a estrela da companhia e fez coisas surreais para um jogador da sua idade. Esta época, claro, depois do Mundial de Clubes, surgiram algumas mudanças, novos jogadores e, mais importante do que isso, um novo estilo de jogo que requer uma certa adaptação. Para ele, para mim e para os adeptos não foi fácil perceber logo o que estava a acontecer», começa por recordar.

«Quando falámos, no final do mercado, fomos muito claros um com o outro e chegámos a um acordo sobre a forma como as coisas se iriam desenrolar. O meu papel como treinador é unir as pessoas e ter toda a gente a lutar pelo bem-comum. No cenário ideal, um treinador quer ter 25 jogadores que sejam autênticos soldados a caminhar na mesma direção», acrescenta o italiano.

Farioli diz que a palavra que melhor define Mora é «maturidade». «É um dos jogadores mais comprometidos com a equipa técnica em termos de desenvolvimento pessoal. Depois dos jogos ele fica a ver vídeos com os meus adjuntos e é um dos jogadores a quem não é preciso mostrar os clipes, porque ele vai para casa rever os jogos e analisa-os da forma que nós queremos», finaliza Farioli.