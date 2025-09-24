Francesco Farioli, treinador do FC Porto, abordou em conferência de imprensa a estreia na Liga Europa diante do Salzburgo, em jogo previsto para esta quinta-feira. O técnico colocou o foco na competição europeia, criticou o relvado e abriu espaço à rotação na equipa.

Foco na competição

«Para nós é muito simples. Temos dois livros em cima da mesa. Há o livro da Liga, que está fechado há algumas horas, e outro livro, da Liga Europa, ao qual dedicámos muita atenção. Trabalhamos para ter o primeiro passo na direção certa nesta competição. Queremos fazer esta caminhada o mais longa possível. Há uma imagem muito bonita - o Porto é num extremo da Europa e Istambul noutro extremo. Se tivermos isto em consideração, saberemos quantos passos teremos de dar para estar em Istambul [na final da Liga Europa].»

Relvado em más condições

«Não é uma desculpa, é um facto. O relvado não está, de todo, ao nível de uma noite europeia. Não só pelo futebol, mas também pela segurança dos jogadores. Há tantas regras no futebol, meias de cores diferentes, etc. mas não podemos aceitar um relvado nesta condição, especialmente para atletas que fazem mais do que 50 jogos por temporada. É um risco desnecessário.»

Rotação na equipa

«Vamos abordar cada jogo como um só. Temos de dar respeito à competição onde estamos. Sobre a possibilidade de mudar, isso não é novo para mim porque acredito muito na força do grupo. Demos mostras disso noutros jogos. No momento certo, usámos suplentes que deram respostas muito boas. Estamos a entrar num período muito apertado, mas é um bom desafio para o grupo.»

