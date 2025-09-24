Francesco Farioli, treinador do FC Porto, abordou em conferência de imprensa a estreia na Liga Europa diante do Salzburgo, em jogo previsto para esta quinta-feira. O técnico deu novidades sobre os jogadores lesionados.

Boas memórias do FC Porto na Áustria

«É uma coincidência. Vamos ver em maio se é mais do que isso. Claro que há sempre dados interesssantes. Hoje partilhei com os jogadores, de manhã, que nos últimos 16 jogos de Liga Europa tivemos apenas duas vitórias fora. Isto nos últimos 13 anos. Provavelmente, é algo que temos de mudar nas nossas mentes. Amanhã e o primeiro passo. Vamos focar-nos no próximo passo, que é um grande clube com uma grande tradição.»

Lesões de Martim Fernandes, Alan Varela e Alberto Costa

«Boas notícias, todos eles estão a caminho da regresso, à parte de Luuk de Jong. Este terá mais semanas de recuperação. O Alberto está bem nos treinos, mas ainda vamos considerar se fará parte da ficha de jogo. O Martim e o Alan estão melhor. Vamos usar todos os elementos possíveis.»

Inclusão de novos conceitos na equipa

«Queremos adicionar em todos os jogos alguma coisa nova, mas há também o desejo de sermos sempre melhores a jogar. Os princípios-base estão sempre lá, mas todos os jogos dão-nos possibilidades para explorar. Estou grato por ter um grupo muito recetivo.»

