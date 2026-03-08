Francesco Farioli assegura não ter percebido a altercação entre José Mourinho, treinador do Benfica, e Lucho González, um dos seus assistentes. Os dois foram expulsos após o 2-2.

«Honestamente, não percebi bem. Estava desapontado com o golo sofrido, não sei o que aconteceu nas minhas costas, dos dois lados.»

Possível penálti entre Pavlidis e Diogo Costa nos descontos

«Das imagens que vi, a decisão do árbitro foi correta».

Várias substituições

«Saída do Pepê foi algo que tivemos de fazer pelos amarelos e pelo lado físico do jogo. Pepê jogou há alguns dias mais de 100 minutos e fez um sprint de 80 metros no final. Quando o William entra, dá energia. Mas temos de ter confiança nos jogadores que temos. Gabri tinha amarelo e num jogo destes ter amarelo é perigoso. Quis acabar o jogo com 11 jogadores.»