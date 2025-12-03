Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao duelo com o V. Guimarães para a Taça da Liga, marcado para esta quinta-feira às 20h15. O italiano falou sobre as recentes lesões que afetaram a equipa, especialmente no ataque (Luuk de Jong e Deniz Gül).

Lesões

«Temos de fazer uma avaliação da equipa toda. Tivemos algumas lesões nos últimos jogos e temos de avaliar bem quando fizermos o onze inicial, para tentar preservar a integridade dos jogadores e ganhar jogos.»

Só terá Samu no ataque?

«Temos trabalhado arduamente. A convocatória tem de ser feita mais tarde do que habitual porque estamos a trabalhar arduamente para recuperar jogadores. Os que entrarem, vão ter as suas chances e dar tudo para mostrar o que valem.»

Ainda sobre Luuk de Jong e Deniz Gül, se podem recuperar:

«São os dois jogadores que estamos a tentar recuperar, mas a situação não é a mais fácil. Esta tarde vai ser uma tarde ocupada para o nosso departamento médico e penso que para o Luuk de Jong é um pouco mais complicado para fazer parte do jogo, o Deniz estamos a tentar tudo o que é possível.»