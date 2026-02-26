Na antevisão à receção do FC Porto ao Arouca nesta sexta-feira, em duelo da 24.ª jornada do campeonato, Farioli falou sobre o boletim clínico. O jogo tem acompanhamento AO VIVO com o Maisfutebol, pelas 18h45.

«Thiago [Silva] não vai estar no jogo. Está a trabalhar ainda, Martim [Fernandes] também, com estatísticas interessantes que nos dão esperança para estar de volta em breve. O Kiwior fez tudo com a equipa nos últimos dias e está totalmente recuperado, potencialmente no onze ou como suplente.»

Lesões na defesa

«Enquanto estavam em tratamento, até me ri porque aqueles quatro [Thiago, Martim, Kiwior e Nehuén] davam um grande quarteto defensivo. O que a equipa está a fazer é muito bom, cobrindo estas lesões. São lesões infelizes porque vêm de contactos.»

Samu de regresso ao Olival

«Foi bom tê-lo connosco, não apenas em videochamadas. É triste ver o olhar dele na bicicleta. Um jogador do nível dele... o que é bom é que ele dá o seu sorriso e energia à equipa. A união da equipa tem sido uma das chaves.»