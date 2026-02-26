Na antevisão à receção do FC Porto ao Arouca nesta sexta-feira, em duelo da 24.ª jornada do campeonato, Farioli abordou a fadiga coletiva. O jogo tem acompanhamento AO VIVO com o Maisfutebol, pelas 18h45.

Gestão física

«Fisicamente, somos uma equipa de monstros. Ontem fizemos a segunda melhor demonstração física da equipa, honestamente, em termos de fitness, estamos muito bem.»

Alberto no limite de cartões amarelos

«Com a situação do Martim, não podemos fazer cálculos. Todos os jogos contam o mesmo. Se o Alberto vir um amarelo para salvar uma jogada, assim tem de ser.»

Falta de golos de Deniz Gul

«Marcou recentemente, mas por oito centímetros foi anulado. Penso que ele marcou contra Arouca, Moreirense, golos importantes. Claro que se olharmos para o tempo de jogo dele e do Samu, penso que seja muito relativo. Deniz está bem; o Terem está a ficar bem fisicamente. Estamos confiantes com o trabalho dele. Para um avançado é importante estar sempre perto do golo. Vai chegar em breve, de certeza.»

Arouca

«Depois de sete ou oito meses que estou cá, já me conhecem. Eu falei bem do Arouca porque acredito nisso. Na segunda volta, estão apenas um ponto atrás de nós. Arouca merece a nossa atenção. A nossa maratona é feita de pequenos passos.»