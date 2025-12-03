Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao duelo com o V. Guimarães para a Taça da Liga, marcado para esta quinta-feira às 20h15. O técnico abre espaço a mudanças na baliza nesta competição.

Jogo contra o Estoril

«Não é fácil ganhar jogos de futebol, nunca. Nas últimas duas épocas não tem sido fácil contra o Estoril. Vi algumas críticas a dizer que só ganhamos por um golo de diferença, mas nesse aspeto estamos melhor do que os nossos rivais diretos. É um oponente que causa muito trabalho e temos de lhes dar crédito, mexeram-se muito. Com as oportunidades que tivemos podíamos ter feito dois ou três golos. Podíamos estar a falar de outra grande noite no Dragão.»

João Costa na baliza

«Sabem que é raro ter três guarda-redes a jogar. Três que são líderes, que puxam por padrões cada vez muito altos. Infelizmente não podem ver como treinam e trabalham. É algo impressionante, um exemplo para todos os jovens. Vamos tentar dar a todos o que merecem.»