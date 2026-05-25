Francesco Farioli é um homem feliz no FC Porto. E descansado. Após conquistar o Campeonato Nacional em maio, devolvendo o título aos dragões quatro anos depois, o italiano garante que quer ficar e relaxar no verão.

«Não há dúvidas. Começámos um projeto há 11 meses, quando recebi a primeira oferta do contrato. Um contrato, e mais do que um contrato, um compromisso que foi renovado em janeiro, em que decidimos estender nossa colaboração por mais um ano, mas especialmente para fortalecer a mensagem e o desejo de trabalhar lado a lado», afirmou em entrevista ao jornalista inglês Ben Jacobs.

«No futebol moderno, é bem difícil encontrar um clube onde se tenha um nível de conexão com as pessoas da direção, com as pessoas que vão estar no clube mesmo quando for a hora de sair. E para mim, é um privilégio que, honestamente, não quero perder. Depois de saber como é o futebol, nós somos as pessoas mais expostas e com o seu trabalho sempre mais debaixo de discussão, pelo bem ou pelo mal», justificou.

Farioli afirma que não poderia «sonhar» com um «lugar melhor» do que o FC Porto, remetendo para uma «missão» que precisa de ser finalizada. O objetivo no verão é outro.

«No verão vou tentar descansar um pouco depois de sete ou oito anos sem férias, mas, é claro, sempre com o telemóvel e o computador ao meu lado para preparar-me para começar no dia 1 de julho com a equipa na energia certa. Logo no início de agosto vamos jogar a Supertaça e uma semana depois a Liga começará de novo», projetou, deixando uma garantia:

«Vamos fazer de tudo para chegar com a mesma fome que tínhamos no dia 15 de julho de 2025.»