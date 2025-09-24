Francesco Farioli, treinador do FC Porto, abordou em conferência de imprensa a estreia na Liga Europa diante do Salzburgo, em jogo previsto para esta quinta-feira. O técnico pede foco e alerta para os perigos da complacência neste momento positivo.

Antevisão ao adversário

«Depois de analisar o Salzburgo, fica clara uma identidade de jogo. Uma equipa que gosta de pressionar alto, que olha sempre para a verticalidade, com muitos duelos. Muitos desafios. Teremos de ser muito inteligentes na gestão dos momentos de jogo.»

Momento positivo da equipa

«No futebol, os momentos negativos estão sempre ao virar da esquina. Tudo pode alterar-se muito rapidamente. Isso não nos pode relaxar. Temos de estar ainda mais atentos aos pequenos detalhes. Vir de uma boa série de resultados pode causar complacência, temos de ser ainda mais agressivos, desde o aquecimento.»

