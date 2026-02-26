FC Porto
Farioli: «Os últimos dias não foram fáceis para Borja Sainz»
Treinador revela que o espanhol viajou até ao País Basco na segunda-feira
Na antevisão à receção do FC Porto ao Arouca nesta sexta-feira, em duelo da 24.ª jornada do campeonato, Farioli falou sobre a morte da mãe de Borja Sainz. O jogo tem acompanhamento AO VIVO com o Maisfutebol, pelas 18h45.
Borja Sainz
«Claro que as nossas maiores condolências vão para o Borja e a sua família. Os últimos dias não foram fáceis para ele. Teve de viajar na segunda porque a situação complicou-se. Hoje tivemos a notícia que ninguém queria. Falei com ele nos últimos dias. É um momento em que precisamos de estar juntos dele, mas ele é um homem forte, vai estar connosco o mais rápido que conseguir. É bom para ele estar com quem ama e respeitar a memória da mãe. O presidente [André Villas-Boas] está lá, amanhã alguém irá assistir ao funeral.»
