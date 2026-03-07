Na antevisão ao Benfica-FC Porto, marcado para o Estádio da Luz neste domingo, o treinador dos dragões foi questionado ainda sobre a arbitragem do Clássico com o Sporting, apontando defeitos à gestão do árbitro. O duelo acontece pelas 18 horas de domingo, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.

«Gostava de fechar o tema. Claro que, com dois Clássicos na mesma semana, há muita 'carne no assador' para discutir. Se menciona a minha frase sobre o micromanagement, falava sobre amarelos, faltas que determinam a direção do jogo. Na segunda parte, devia ter havido cinco faltas para o Sporting e quatro para nós, acabou por ser seis para o Sporting e uma para nós. No jogo isso não nos dá a oportunidade de estender a equipa no relvado, respirar e mudar as dinâmicas. Alberto Costa saiu por causa do amarelo ao intervalo, mas o Maxi [Araújo] podia ter visto amarelo logo aos 20 minutos, na falta sobre William. Suárez podia ter visto amarelo, laranja ou vermelho. Sabemos como é e seguimos em frente. Amanhã todos sabem da importância do jogo.»

Gestão do Sporting-FC Porto

«Preparámos o jogo como se fossem duas partes bem distintas, é um jogo a duas mãos. Vamos ter a segunda mão no Dragão, a boa energia que podemos retirar é que fomos a Alvalade sem cinco ou seis jogadores-chave e fizemos um jogo muito forte, condicionado por alguns eventos. Todos saímos de Lisboa com boas energias que precisamos de levá-las para amanhã.»

Sp. Braga-Sporting

«Claro que não vivemos num mundo asséptico. Sabemos das coisas que acontecem, mas isso não pode influenciar a nossa abordagem. O nosso mantra é ir jogo a jogo. A coisa mais importante é que construímos uma posição em que podemos facilitar o nosso trabalho.»