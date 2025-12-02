FC Porto
Há 45 min
FC Porto: Alan Varela recuperado para a receção ao V. Guimarães
Boa notícia para Francesco Farioli no regresso ao trabalho no Olival
Alan Varela está apto para defrontar o Vitória de Guimarães, informou o FC Porto, esta terça-feira.
O internacional argentino estava a contas com um traumatismo no joelho esquerdo e falhou o jogo com o Estoril, mas já recuperou e não consta no boletim clínico dos dragões, ao contrário de Nehuén Pérez, Deniz Gül e Luuk de Jong, que fizeram tratamento e trabalho de ginásio.
O plantel portista treinou às ordens de Francesco Farioli no Olival, após um dia de folga, para preparar a receção ao V. Guimarães, dos quartos de final da Taça da Liga, na quinta-feira (20h15).
O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira de manhã e, a partir das 12h45, Farioli vai projetar o duelo com os vimaranenses em conferência de imprensa.
