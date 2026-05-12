O defesa Pedro Vieira assinou contrato profissional com o FC Porto.

O jovem de 17 anos cumpre a primeira temporada ao serviço dos dragões, depois de ter passado pela formação da União de Leiria e do Sporting.

Esta temporada, Pedro Vieira soma 14 jogos e dois golos nos sub-17 do FC Porto, que lideram a fase de Apuramento do Campeão.



«As minhas maiores referências são o Pepe, um grande central que representou o FC Porto, e também o Rolando, que é meu treinador nos sub-17. É um grande treinador e foi um grande jogador de futebol», disse o jovem futebolista aos meios de comunicação dos portistas.