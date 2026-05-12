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Há 57 min
FC Porto assina contrato profissional com defesa ex-Sporting
Pedro Vieira tem 17 anos e cumpre época de estreia nos dragões
AC
Pedro Vieira tem 17 anos e cumpre época de estreia nos dragões
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O defesa Pedro Vieira assinou contrato profissional com o FC Porto.
O jovem de 17 anos cumpre a primeira temporada ao serviço dos dragões, depois de ter passado pela formação da União de Leiria e do Sporting.
Esta temporada, Pedro Vieira soma 14 jogos e dois golos nos sub-17 do FC Porto, que lideram a fase de Apuramento do Campeão.
«As minhas maiores referências são o Pepe, um grande central que representou o FC Porto, e também o Rolando, que é meu treinador nos sub-17. É um grande treinador e foi um grande jogador de futebol», disse o jovem futebolista aos meios de comunicação dos portistas.
𝐍𝐞𝐰 𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 💙 Pedro Vieira assina contrato profissional ✍— FC Porto (@FCPorto) May 12, 2026
⚽Defesa central 👉17 anos
🎙"Vou dar tudo para poder ser feliz" pic.twitter.com/RpnIqYYdGl
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