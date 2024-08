O FC Porto colocou à venda mais dois mil bilhetes para a receção ao Rio Ave, agendada para as 18h00 do próximo sábado.



Segundo informam os dragões, os ingressos agora disponibilizados devem-se à devolução dos que estavam destinados ao clube vilacondense.



«Dado que o emblema vilacondense devolveu parte dos lugares no setor visitante a que tinha direito por lei, os adeptos do FC Porto passam a poder comprar esses ingressos no setor 49 da Arquibancada Nascente», lê-se na nota divulgada pelos portistas.



O FC Porto-Rio Ave é referente à terceira jornada da Liga.