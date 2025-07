O Twente vai ser um dos adversários do FC Porto nesta pré-temporada. Os dragões vão receber a equipa dos Países Baixos a 27 de julho (domingo), às 18h00, num encontro com transmissão na Sport TV.

Francesco Farioli conhece bem o Twente, que terminou no sexto lugar do campeonato dos Países Baixos. Ao serviço do Ajax, o novo técnico portista registou uma vitória (2-0) e um empate (2-2) diante deste adversário, o último que defrontou na liga neerlandesa.

De recordar que o FC Porto também vai defrontar o Atlético de Madrid a 3 de agosto, no Estádio do Dragão, no jogo de apresentação aos sócios e adeptos.