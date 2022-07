O FC Porto continua o seu estágio de preparação para a época 2022/23 no Algarve. Esta terça-feira, os campeões nacionais realizaram duas sessões de treino: uma de manhã e outra à tarde.



Wilson Manafá foi, de resto, o único indisponível. O lateral-direito alternou entre tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado.



O plantel azul e branco volta a treinar esta quarta-feira.



O estágio do FC Porto no Algarve decorre até o dia 14 de julho, dia em que defronta o Portimonense em jogo de preparação.