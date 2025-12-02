Rodrigo Mora foi o grande vencedor da gala Dragões de Ouro, arrecadando o prémio de melhor futebolista do ano. Foram distribuidos ao todo 18 prémios, dois deles póstumos - para Jorge Nuno Pinto da Costa e Jorge Costa, falecidos este ano.

Mas a noite de segunda-feira foi feita não só de prémios, mas também de indumentárias, claro está. Os protagonistas do desporto trouxeram os cônjuges num dia fora do habitual e alguns até posaram para a fotografia na «passadeira azul».

Veja na GALERIA acima as melhores fotografias, com André Villas-Boas e Francesco Farioli pelo meio.