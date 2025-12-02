FC Porto
Há 1h e 10min
FOTOS: as melhores imagens da «passadeira azul» dos Dragões de Ouro
Gala anual que distingue várias personalidades do universo portista foi feita também de charme
Rodrigo Mora foi o grande vencedor da gala Dragões de Ouro, arrecadando o prémio de melhor futebolista do ano. Foram distribuidos ao todo 18 prémios, dois deles póstumos - para Jorge Nuno Pinto da Costa e Jorge Costa, falecidos este ano.
Mas a noite de segunda-feira foi feita não só de prémios, mas também de indumentárias, claro está. Os protagonistas do desporto trouxeram os cônjuges num dia fora do habitual e alguns até posaram para a fotografia na «passadeira azul».
Veja na GALERIA acima as melhores fotografias, com André Villas-Boas e Francesco Farioli pelo meio.
