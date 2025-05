O FC Porto já tem um novo mote para a próxima temporada: «Seguimos juntos». Numa publicação nas redes sociais, os dragões partilharam uma fotografia com esse lema e ilustrações do que se acredita ser o novo equipamento.

Ora, o Opaleaks, site especializado em equipamentos, divulgou mesmo fotografias daquelas que garante serem as camisolas dos azuis e brancos para 2025/26.

Mantendo a parceria com a New Balance, o FC Porto deverá apresentar um equipamento principal com as habituais cores: azul e branco. Enquanto o secundário deverá ser branco, com uma gola clássica e pormenores azuis.

Ora veja:

🔵 FC Porto x New Balance 25/26 🔵

🔥 New Home Kit! pic.twitter.com/lDzY1bsqkc — Opaleak (@opaleak) May 27, 2025