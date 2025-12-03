Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao duelo com o V. Guimarães para a Taça da Liga, marcado para esta quinta-feira às 20h15. O técnico falou sobre o rival e confirmou um regresso, já anunciado pelo clube.

Lesão de Alan Varela

«Está totalmente recuperado.»

Antevisão

«Os últimos quatro jogos foram para diferentes competições. Claro que em todas o desejo é fazer o melhor possível. Temos de entender as nossas necessidades mas queremos fazer o melhor. Como sabem, nas 19 edições da Taça da Liga, apenas uma vez ganhámos e vamos tentar fazer diferente.»

V. Guimarães «bem treinado»

«Eles tiveram algumas diferenças desde o jogo para o campeonato [em agosto, com vitória para o FC Porto por 3-0], mas estão num momento positivo. Dessa vez criaram problemas e espero competitividade. Equipa muito bem treinada e com capacidade para adaptar-se ao adversário, mas apresentando uma certa identidade.»