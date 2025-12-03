Francesco Farioli, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao duelo com o V. Guimarães para a Taça da Liga, marcado para esta quinta-feira às 20h15. O técnico fez ainda uma súmula «muito positiva» do trabalho realizado desde que chegou ao clube, no verão.

Balanço do trabalho até agora

«Muito positivo. Primeiro, pelo nível de compromisso do grupo. O quão rápido mudaram a mentalidade porque, se recuarmos a 15 julho, quando cheguei, e olharmos para as emoções dos jogadores comparadas com agora, fizemos um trabalho muito bom. Graças aos jogadores, às pessoas que trabalham comigo todos os dias, departamento de performance, médicos, aos trabalhadores do Olival... o nível de compromisso neste clube é surreal. Fizemos o nosso trabalho de virar as coisas e voltarmos ao rumo certo. Viemos de duas temporadas em que a diferença com o Sporting é de 29 pontos e do Benfica quase 20 pontos. Estar de volta ao rumo certo é muito bom, mas temos de continuar a pedir mais de nós mesmos e trabalhar arduamente.»

Gala Dragões de Ouro

«Vimos alguns vídeos das últimas edições, disseram-nos o que era. Mas viver estas experiências é algo único. Percebi cerca de 90 por cento dos discursos [em português]. Quero destacar dois momentos. Um, quando estivemos no Museu, quando cheguei. Foi bom para entender o contexto do clube. E, depois, esta noite. Por todas estas emoções, a unidade do clube em torno das várias modalidades e do amor ao clube. É muito especial. Alguns desses momentos foram realmente únicos.»