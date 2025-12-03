Francesco Farioli: «O nível de compromisso no FC Porto é surreal»
Treinador do clube portuense encantado com a exigência dentro de portas
01:49
«Balanço? Muito positivo o compromisso do grupo e o quão rápido mudaram a mentalidade»
01:11
«Dragões de Ouro? Consegui perceber 90 por cento dos discursos em português»
01:44
«Dificuldades com o Estoril? Jogar a cada três dias é um extra com que temos de lidar»
00:29
«De Jong e Gül? Esta tarde será de muito trabalho para o nosso departamento médico»
00:43
Farioli: «Rodar a equipa? Terminámos o último jogo com algumas lesões...»
00:37
Farioli: «Taça da Liga? Em 18 edições o FC Porto só conquistou por uma vez»
00:55
«V. Guimarães? Estão num momento positivo, já nos criaram problemas na Liga»