Gabri Veiga admitiu que o FC Porto ficou «acima das expectativas» que tinha desenhado quando juntou o clube, no momento de celebrar o 31.º título.

«Como disse ao início da época, é uma temporada muito boa para o clube. O meu primeiro objetivo era devolver o FC Porto onde merece estar, além dos golos e assistências. É o melhor clube de Portugal. O nosso trabalho foi reconhecido e é bom.»

O que mudou desde a época passada

«Foi um pouco a mentalidade de todos os que chegaram. O presidente teve muito que ver, assumiu a responsabilidade. Fizemos grandes contratações, o míster também foi importante. Se não fosse assim, não teríamos tido sucesso.»

Rotatividade de Farioli

«Foi importante, para todos os jogadores é difícil entender ao início, mas no final foi o melhor para chegar fresco ao final da temporada. Outras equipas não podem dizer o mesmo. Na Liga Europa fizemos um bom trabalho, na Taça de Portugal fomos superiores. Foi incrível o trabalho de Farioli, tirou o melhor de todos nós.»

«Sou muito afortunado por ter encontrado algo acima das minhas expetativas. Tenho de agradecer ao treinador, presidente, por todos os trabalhadores. Está acima de todas as expetativas. E estou perto de casa. Também ajuda.»