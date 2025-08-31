Francesco Farioli analisou, em conferência de imprensa, a vitória do FC Porto diante do Sporting neste sábado, por 2-1, no primeiro Clássico do campeonato. O treinador italiano recordou o falecido Jorge Costa após o triunfo.

Análise ao jogo

«Esta vitória e esta dedicação vão em honra de Jorge Costa e da sua família. Representa muito daquilo que é o seu legado. Ele viu tudo o que queria ver do FC Porto - sacrifício e espírito de equipa.»

Registo em casa do Sporting

«O jogo foi bem jogado, com muita intensidade, coragem e pressão. Quando era momento de sermos agressivos, éramos. Noutros momentos, tínhamos de sofrer porque estamos a jogar em casa do campeão. Não perdiam aqui há 24 jogos de seguida e, nos últimos 42, perderam apenas um. Isso significa algo especial.»

Paragem para seleções

«É o calendário, não há remorsos quanto a isso. Na pausa teremos de ser inteligentes na gestão. Alguns jogadores vão para as seleções, outros ficam. Queremos recuperar o Pepê e o Gabri Veiga. E ainda teremos de preparar o jogo com o Nacional.»

Principal candidato ao título

«Não penso tão à frente. Qualquer que fosse o resultado de hoje não seria decisivo. Foi um resultado merecido. A prioridade é aquilo que os jogadores já fizeram.»