O lateral-direito do FC Porto Alberto Costa é a mais recente inclusão no onze ideal do ano na Liga portuguesa. A eleição foi feita por treinadores e capitães da competição.

O lateral, de 22 anos, participou em 29 jogos, totalizando 2.455 minutos em campo, nos quais efetuou 107 recuperações de bola. Registou ainda um golo e sete assistências, sendo este o sexto melhor registo da competição no capítulo dos passes para golo.

É o quarto portista no onze do ano, juntando-se aos colegas de equipa Jakub Kiwior, Jan Bednarek e Diogo Costa, bem como a Maxi Araújo (Sporting).

Alberto Costa faz a época de estreia no FC Porto após uma temporada de estreia dividida entre V. Guimarães e Juventus, em 2024/25.