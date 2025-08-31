O azar de uns, é a sorte de outros. Gabri Veiga lesionou-se dois dias antes do Clássico, com lombalgia aguda, e Francesco Farioli deu a primeira titularidade da temporada a Rodrigo Mora como médio interior esquerdo.

Uma oportunidade bem aproveitada pelo jovem criativo, que foi um dos destaques na vitória do FC Porto sobre o Sporting, no primeiro Clássico do campeonato, por 2-1. No dia depois do triunfo, Mora deixou uma mensagem nas redes sociais.

«Um amor que não se explica: sente-se. Juntos somos mais fortes. Grande vitória», escreveu, partilhando algumas imagens suas do jogo. Alguns colegas comentaram prontamente. Samu disse que «eles não estão preparados, 'filho'», Pepe, antigo futebolista, disse que Mora é um «star boy» e Gonçalo Paciência, agora no Sport Recife, pediu para Mora «ficar».

Segundo a imprensa nacional, Rodrigo Mora foi abordado pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita, neste mercado de transferências. Amanhã fecha o mercado de transferências em Portugal.