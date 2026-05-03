Sete feridos em atropelamento na festa do FC Porto em São João da Madeira
Nenhum dos atingidos sofreu ferimentos graves
Nenhum dos atingidos sofreu ferimentos graves
Sete pessoas ficaram feridas ao serem abalroadas por uma viatura quando estavam a festejar em S. João da Madeira, distrito de Aveiro, a vitória do Futebol Clube do Porto (FCP) no campeonato nacional de futebol, fonte policial.
Fonte da PSP disse à agência Lusa que nenhum dos feridos apresenta ferimentos graves. Segundo a fonte, houve uma colisão de duas viaturas e uma delas foi embater contra os adeptos, que festejavam a 31.ª conquista do campeonato nacional de futebol pelo FCP.
No local estão 32 operacionais com 14 viaturas, segundo a Proteção Civil.
Fonte dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira disse à Lusa que «um despiste de um veículo causou depois um atropelamento» no seio dos festejos da conquista do 31.º campeonato português da história do FC Porto, no centro do concelho.
O atropelamento causou pelo menos sete feridos, tendo o alerta sido dado às 22:52, a que responderam corporações de bombeiros de São João da Madeira, Arrifana e Fajões, além do INEM.
O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.
Os ‘dragões’, orientados pelo italiano Francesco Farioli, passaram a ter 85 pontos, mais nove do que o Benfica, segundo classificado, e 12 do que o Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.
O Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, continua ser o clube com mais troféus, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.