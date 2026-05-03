Sete pessoas ficaram feridas ao serem abalroadas por uma viatura quando estavam a festejar em S. João da Madeira, distrito de Aveiro, a vitória do Futebol Clube do Porto (FCP) no campeonato nacional de futebol, fonte policial.

Fonte da PSP disse à agência Lusa que nenhum dos feridos apresenta ferimentos graves. Segundo a fonte, houve uma colisão de duas viaturas e uma delas foi embater contra os adeptos, que festejavam a 31.ª conquista do campeonato nacional de futebol pelo FCP.

No local estão 32 operacionais com 14 viaturas, segundo a Proteção Civil.

Fonte dos Bombeiros Voluntários de São João da Madeira disse à Lusa que «um despiste de um veículo causou depois um atropelamento» no seio dos festejos da conquista do 31.º campeonato português da história do FC Porto, no centro do concelho.

O atropelamento causou pelo menos sete feridos, tendo o alerta sido dado às 22:52, a que responderam corporações de bombeiros de São João da Madeira, Arrifana e Fajões, além do INEM.

O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 31.ª vez na sua história, após vitória frente ao Alverca, por 1-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga, decidido por um golo de Bednarek, aos 41 minutos.

Os ‘dragões’, orientados pelo italiano Francesco Farioli, passaram a ter 85 pontos, mais nove do que o Benfica, segundo classificado, e 12 do que o Sporting, terceiro, com menos um jogo, quando faltam duas jornadas para o final.

O Benfica, campeão nacional em 38 ocasiões, continua ser o clube com mais troféus, seguido por FC Porto, agora com 31 títulos nacionais, e Sporting, com 21.