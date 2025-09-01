William Gomes foi uma das grandes figuras do triunfo do FC Porto sobre o Sporting, no Clássico de sábado. Marcou um grande golo de fora da área, de pé esquerdo, com a bola a entrar no ângulo superior direito da baliza defendida por Rui Silva.

Após fazer o golo do 2-0, William Gomes celebrou com as mãos à frente dos olhos, como que a simular um par de óculos. Muitos terão questionado porquê... e o FC Porto explicou nesta segunda-feira.

Através de um vídeo, os dragões mostram que Pepê e William Gomes combinaram que esta seria a celebração de golo do número sete portista. Pepê usa agora óculos especiais na sequência de uma lesão ocular e William quis homenagear o colega.

Concorrentes de posição, mas amigos. Francesco Farioli destacou, após o jogo, a relação «benéfica» entre os dois colegas.