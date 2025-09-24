O tema tem sido um sucesso nas plataformas de streaming musicais e já ninguém fica indiferente na cidade do Porto. A música 'Míster Farioli', dos Red Light Italy, lançada em abril deste ano, quando o treinador Francesco Farioli ainda estava no Ajax, tem conquistado os adeptos do FC Porto neste início de época positivo dos dragões.

À entrada no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, na deslocação para a Áustria (o FC Porto defronta o Salzburgo para a Liga Europa na quinta-feira), funcionários de uma loja reproduziram a música de forma bem audível, à passagem da comitiva.

Tanto que Francesco Farioli não ficou indiferente e reagiu com um sorriso bem rasgado. Acenou aos adeptos e seguiu caminho.

Veja o vídeo:

