O futebol feminino está a fazer história no FC Porto e agora o clube deu-lhe honras de museu, ao destacar como objeto do mês, nas suas instalações, a primeira bola de sempre assinada por uma atleta do clube.

A honra coube a Cláudia Lima, internacional portuguesa, que é uma das figuras da modalidade, que dá os primeiros passos nos azuis e brancos.

«É uma honra e um privilégio ter um objeto no Museu do FC Porto. Queria deixar uma palavra à estrutura e à direção pela forma como estão a gerir a criação desta nova modalidade, todas as condições que nos têm oferecido e todas as experiências que nos têm proporcionado. Podem contar com toda a nossa entrega ao representar o clube. Estar na história do FC Porto traz responsabilidade e uma obrigação de vencer», detacou Cláudia Lima em declarações divulgadas pelo clube.

Recorde-se que o FC Porto bateu o recorde de assistência de jogos de futebol feminino em Portugal, tendo registado 31.093 espectadores no jogo de apresentação frente à União de Leiria, no Estádio do Dragão. A equipa principal vai disputar a III Divisão Nacional, depois de a modalidade ter sido esta época, sob a presidência de André Villas-Boas.