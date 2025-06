O FC Porto é campeão da III Divisão feminina, sem grandes surpresas. As portistas venceram, este domingo, o Real Massamá por 2-1. Com a vantagem trazida da primeira mão (4-1), a formação da invicta garantiu o primeiro título no ano de criação.

Em Massamá, a equipa da casa foi a primeira a marcar através de uma grande penalidade cobrada por Mayara (43m). A reviravolta na partida surgiu apenas aos 90 minutos. Beatriz Amorim e Cristina Ferreira marcaram os golos que consumaram a vitória portista.

Com este triunfo, o FC Porto, seis semanas depois de garantir a subida, conquista o primeiro troféu para o dossiê feminino do clube. No que toca à III Divisão, as orientadas de Daniel Chaves terminam o campeonato invictas, com 26 vitórias em 26 jogos. 221 golos marcados e nove sofridos foram os números na competição.

Na próxima temporada o FC Porto atacará a segunda divisão. O Real Massamá, finalista vencido, também participará no segundo escalão do futebol feminino.