A nova equipa de futebol feminino do FC Porto (o último dos três 'grandes' a investir na modalidade) já tem data de estreia oficial definida. Acontece na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal, a 22 de setembro, ficando isento da pré-eliminatória da competição. O alinhamento desta fase foi conhecido esta segunda-feira.

Além disso, as comandadas do técnico Daniel Chaves estreiam-se na III Divisão nacional a 29 de setembro, diante do Marco 09, visitando depois a Parada e o Leixões. Jogam ainda com o Sporting Cruz e Soalhães.

Depois dessa primeira fase, os primeiros classificados de cada série e os três melhores segundos classificados de entre as séries, num total de 16 clubes, apuram-se para a 2.ª fase. Por fim, há a fase final, sendo que dois emblemas sobem à II Divisão.

Realizou-se, esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o sorteio da competição. A equipa feminina do FC Porto apresenta-se aos sócios no Estádio do Dragão, pelas 11 horas do próximo domingo, dia 1 de setembro, contra o União de Leiria.