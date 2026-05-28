A guarda-redes Bárbara Marques renovou contrato com o FC Porto e vai continuar a representar as azuis e brancas em 2026/27, temporada em que a equipa portista se estreia na primeira divisão.

A guardiã de 25 anos fez parte da campanha que levou o FC Porto à conquista da Segunda Divisão e à consequente subida ao principal escalão do futebol feminino nacional.

Depois de regressar ao clube em 2024, Bárbara Marques somou oito jogos na última época, com seis partidas sem sofrer golos, e mantém-se assim no plantel portista para a nova temporada.