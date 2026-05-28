FC Porto
Há 1h e 34min
OFICIAL: Bárbara Marques renova e continua no FC Porto
Guarda-redes de 25 anos prolonga contrato depois de ajudar os dragões a subir ao principal escalão do futebol feminino
GP
Guarda-redes de 25 anos prolonga contrato depois de ajudar os dragões a subir ao principal escalão do futebol feminino
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A guarda-redes Bárbara Marques renovou contrato com o FC Porto e vai continuar a representar as azuis e brancas em 2026/27, temporada em que a equipa portista se estreia na primeira divisão.
A guardiã de 25 anos fez parte da campanha que levou o FC Porto à conquista da Segunda Divisão e à consequente subida ao principal escalão do futebol feminino nacional.
Depois de regressar ao clube em 2024, Bárbara Marques somou oito jogos na última época, com seis partidas sem sofrer golos, e mantém-se assim no plantel portista para a nova temporada.
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